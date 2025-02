La Fiorentina al lavoro per lunedì, le immagini dal Viola Park

vedi letture

La Fiorentina ha archiviato la bella vittoria di giovedì sull'Inter ed anche oggi ha lavorato al Viola Park per la sfida di lunedì sempre con i nerazzurri ma a San Siro. Mentre Cataldi, dopo lo spezzone di giovedì, si prepara ad una gara da protagonista, ancora out Adli messo ko da una botta alla caviglia. Da monitorare Gudmundsson, assente giovedì per febbre. A San Siro sarà ovviamente assente Comuzzo per squalifica.