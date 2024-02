L. CASINI, Serie A insoddisfatta del piano Figc su riforme

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - "L'assemblea dei club ha esaminato il documento Figc e non è rimasta soddisfatta dalle priorità segnalate. Viene posticipato l'intervento sulla governance del sistema federale e soprattutto sul riequilibrio di pesi e rappresentanze a favore della Serie A". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto in conferenza stampa dopo l'assemblea odierna. "La sostenibilità economico-finanziaria è una priorità, ma ci aspettiamo che si affrontino prima le questioni di equilibrio dei pesi federali e di rappresentanza - ha aggiunto -. Faremo presenti che, rispetto alle fasi indicate dalla Figc, non condividiamo quell'ordine in cui il tema del peso della Lega viene per ultimo.

La Figc mette alla fine il sistema di riequilibrio, la Serie A non si sente rappresentata per quello che dovrebbe essere. Noi vogliamo un modello Lega Serie A, non possiamo replicare modelli che esistono altrove. Si guarda a dove le cose funzionano, ma il tema è che vogliamo un sistema simile, poi si possono avere modifiche. Il sistema attuale non garantisce alla Serie A il peso che dovrebbe avere", ha concluso. (ANSA).