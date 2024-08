KUMBULLA, Lascia Roma e l'Italia: va all'Espanyol

FirenzeViola.it

Marash Kumbulla, difensore classe 2000, seguito negli anni scorsi anche dalla Fiorentina, lascerà la Roma e l'Italia, anche se temporaneamente. Il giocatore, reduce dalla negativa esperienza in prestito al Sassuolo nella seconda parte dell'ultima stagione, domani è infatti atteso per le visite dall'Espanyol che lo prenderà in prestito secco. Lo riporta Sky.