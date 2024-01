KUMBULLA, È fatta per il suo passaggio al Sassuolo

FirenzeViola.it

Non solo Belotti alla Fiorentina, la Roma sta definendo anche altre cessioni. Scambio di documenti infatti tra il club giallorosso ed il Sassuolo che hanno definito anche gli ultimissimi dettagli dell'operazione che porterà il difensore Marash Kumbulla in neroverde, in prestito secco. In questi minuti è arrivato il via libera del club capitolino alle visite mediche, previste domani mattina, del difensore col Sassuolo.