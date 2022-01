KULUSEVSKI, Partito per Londra, va al Tottenham

INDISCREZIONI DI FV A. ALVAREZ, PARTI ANCORA DISTANTI: LA SITUAZIONE Aggiornamenti sul fronte Augustin Alvarez. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’operazione - pur molto calda - non si può dire vicina alla chiusura perché c'è ancora distanza tra le parti: la differenza sostanziale... Aggiornamenti sul fronte Augustin Alvarez. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l’operazione - pur molto calda - non si può dire vicina alla chiusura perché c'è ancora distanza tra le parti: la differenza sostanziale... NOTIZIE DI FV FRANCHI, STRISCIONE ULTRAS JUVE CONTRO LA FIORENTINA Tra le notizie che quest'oggi hanno colto maggiormente l'attenzione dei nostri lettori, destando un mix di emozioni e sensazioni, c'è anche quella che racconta il gesto andato in scena all'alba, quando un gruppo di sostenitori juventini ha posato uno... Tra le notizie che quest'oggi hanno colto maggiormente l'attenzione dei nostri lettori, destando un mix di emozioni e sensazioni, c'è anche quella che racconta il gesto andato in scena all'alba, quando un gruppo di sostenitori juventini ha posato uno... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi