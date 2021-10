KOVACEVIC, Vlahovic sarà tra i migliori in Europa

Darko Kovacevic, ex giocatore della Juventus, ha parlato a zurnal.rs in merito al futuro dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: "Secondo me il ragazzo dimostra di avere le potenzialità per arrivare ad essere tra i 2-5 migliori attaccanti di tutta Europa. Per me può essere già considerata un'ottima punta. Ha tanta fame di gol ma è un calciatore che lavora comunque per i suoi compagni".