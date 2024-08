KOUAME, Darò sempre tutto per la maglia viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, ha parlato così ai canali ufficiali del club in vista della gara contro il Parma: "La preparazione che abbiamo fatto secondo me è stata ottima, non era semplice quest'anno viste che c'è stato un importante cambio in panchina. Il nuovo mister ci ha aiutato tanto a capire le sue idee di gioco e il suo stile, è veramente molto bravo. La partita contro il Parma? Se giochiamo da Fiorentina possiamo battere rette le squadre, ma non dobbiamo fare gli stessi errori che abbiamo fatto in Coppa Italia la scorsa stagione.

Io devo ringraziare la società viola perché mi ha acquistato quando non stavo tanto bene, non è stato affatto facile confermarsi. Darò sempre tutto in campo per questa maglia, sempre.