KONSEL, Grillitsch? Sarebbe gran colpo. In A...

L'ex portiere di Roma e Venezia Michael Konsel ha parlato così del suo connazionale e obiettivo viola Grillitsch: "Se dovesse essere veramente vicino come dicono è davvero un gran bel colpo per la Fiorentina. E' un giocatore con una grandissima qualità e personalità. E' sicuramente una buona scelta: secondo me può fare molto bene in Italia. Lui ha tutto, e anche il suo carattere è molto forte ed è un professionista. E' un centrocampista fortissimo e secondo me in Italia può crescere: prenderlo a gratis è un grande colpo".

Sull'Italia e il futuro della Nazionale azzurra: "Spero che possa partire un nuovo ciclo. Anche l'Austria non andrà al Mondiale, quindi spero che in futuro possano entrambe rifarsi".

Arnautovic e l'accostamento alla Fiorentina: "E' un giocatore speciale, ho visto qualche sua partita a Bologna, ha fatto molto bene. Anche in Nazionale gioca sempre, e fisicamente è fortissimo. Vede la porta come pochi perché ha anche tanta grinta".