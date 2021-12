KOKORIN, Il suo futuro tra Russia e gli Emirati Arabi

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport il futuro di Kokorin è sempre più lontano da Firenze. L'attaccante russo, prossimo a lasciare la Fiorentina durante il prossimo mercato di gennaio, potrebbe fare il ritorno in patria. Uno dei club più interessati al giocatore è proprio il Khimki. Possibile anche un trasferimento in qualche club degli Emirati Arabi.