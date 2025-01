KJAER, Lascia il calcio giocato. Il Milan: "Mancherai"

FirenzeViola.it

Simon Kjaer ha detto addio al calcio giocato. Il difensore svincolato dal Milan e dopo l'addio alla Nazionale ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato: "Adesso è davvero il momento giusto per chiudere questo capitolo. Non è una decisione che ho preso dopo l'estate, ma a cui avevo pensato prima dell'Europeo. Nell'autunno scorso avevo capito che il mio tempo a Milano forse stava per finire. Cosa sarebbe accaduto? Non ho avuto assolutamente bisogno di annunciare nulla a nessuno tranne che a me stesso".

Il Milan saluta il giocatore danese con un post su Instagram: "Mancherai al calcio". In effetti Kjaer, al di là dei colori indossati, è stato il volto bello del calcio in particolare quando il compagno di Nazionale, Eriksen, svenne in campo e il difensore del Milan fece capannello con gli altri giocatori per tutelare la privacy del compagno e consolò la compagna in lacrime.