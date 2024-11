KEAN, Tripletta in viola. Gli altri, da Toni a Rossi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Ieri contro il Verona Moise Kean ha segnato la sua prima tripletta in carriera. Il portale Transfermark.it ha stilato la classifica dei calciatori che hanno segnato una tripletta nel 21° secolo. Tra questi oltre all'ex attaccante della Juventus, altri sono i giocatori gigliati che hanno segnato una tripletta con la maglia della Fiorentina.

Alberto Aquilani, che nel 2014 segnò tre gol contro il Genoa, Federico Chiesa (contro il Bologna nel 2020), Giuseppe Rossi che firmò con una tripletta lo storico successo per 4-2 in rimonta dei viola contro la Juventus nell'ottobre del 2013, e Luca Toni. Il centravanti ex Bayern Monaco segnò tre gol nel 2005 nella sfida tra Fiorentina e Parma. Con sette triplette, nel nuovo millennio Ciro Immobile e Totò Di Natale sono i calciatori che hanno segnato più triplette in Serie A. Terzo posto per Inzaghi con 6 triplette.