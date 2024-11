KARLSSON, Italiano mi piace come tecnico e persona

FirenzeViola.it

Nel corso della sua intervista concessa all'edizione odierna del Corriere di Bologna, Jesper Karlsson ha parlato di mister Vincenzo Italiano ora ai rossoblu dopo gli anni a Firenze dove voleva già portare il giocatore: "Mi piace molto, come tecnico e persona. Sprizza energie da tutti i pori. E’ empatico, uno vero: se ha qualcosa viene e te lo dice. Parla molto, ti dà spiegazioni e riscontri. Mi sento più a mio agio in questa posizione, tira fuori il meglio di me. Motta e Italiano chiedono agli esterni un lavoro molto diverso. Il Bologna è da Europa? Possiamo arrivarci, sì. Dopo un avvio difficile, ora ci siamo, come squadra intendo: siamo più consapevoli".