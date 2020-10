KALINIC, L'ex viola adesso è molto vicino al Torino

La ricerca della punta da parte del Torino continua: il nome giusto dovrebbe essere quello di Kalinic. La trattativa per l’attaccante procede spedita. Sul croato c’è anche l’interesse della Lokomotiv Mosca, ma il Torino è in vantaggio. Il club granata ha presentato anche un'offerta per Torregrossa, spera in un’apertura del Brescia che per ora ha rispedito al mittente la proposta. Viste le difficoltà per arrivare all’attaccante italiano i granata hanno avviato una trattativa per Kalinic, che arriverebbe a titolo definitivo. La fumata bianca può arrivare presto: il Torino è pronto a rinforzare l’attacco. Lo riporta gianlucadimarzio.com.