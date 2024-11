JUVENTUS, T. Motta: "Abbiamo fiducia in Vlahovic"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa il giorno prima di Lille-Juventus ed è intervenuto sul moento che sta attraversando l'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: "Ho grande rispetto per l'allenatore del Lille e per i loro giocatori. Vlahovic sta molto bene e deve continuare a fare come ha fatto fino ad oggi. Abbiamo grande fiducia in Dusan e tutti gli altri per fare una grande prestazione"