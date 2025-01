JUVENTUS, Muani sbloccato senza l'arrivo di Ndour in viola

FirenzeViola.it

La Fiorentina è alla caccia di un centrocampista ed è in forte pressing su Cher Ndour, mediano del PSG in prestito al Besiktas. La trattativa sembrava legata a quella tra la Juventus e il club francese per il passaggio in prestito di Kolo Muani in bianconero. Questo perchè il Paris Saint Germain aveva l'obbligo di liberare una delle sei caselle di prestiti all'estero.

Lo sblocco però non arriverà dal passaggio di Ndour alla Fiorentina, bensì dal cambiamento di formula nel trasferimento di Juan Bernat al Villareal. Il terzino spagnolo si è svincolato dal PSG per diventare a titolo definitivo un giocatore del Submarino Amarillo. A riportarlo è il sito Gianlucadimarzio.com.