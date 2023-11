FirenzeViola.it

Secondo quanto raccolto da TMW Weston Mckennie ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti per recuperare da una tendinopatia aggravata al ginocchio sinistro. Il calciatore della Juventus rientrerà a Torino domani, solo a scopo precauzionale, e non è quindi in dubbio per la gara contro l'Inter del prossimo 26 novembre.