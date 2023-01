JUVE, Prima sentenza: 15 punti di penalizzazione

Arriva la stangata per la Juventus: come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Corte Federale d'Appello ha accolto la richiesta della Procura FIGC di riaprire il caso plusvalenze che vede protagonista la società bianconera. Accolte parzialmente anche le richieste sanzionatorie avanzate dall'ufficio guidato dal dott. Chiné, che aveva chiesto 9 punti di penalizzazione per la società bianconera e inibizioni pesantissime nei confronti dei suoi ex dirigenti. Ancora più pesante la decisione della Corte: sono ben 15 i punti di penalizzazione comminati alla società. Adesso, la Juventus potrà fare ricorso contro questa decisione al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Per quanto riguarda le altre società, sono stati prosciolti tutti i club coinvolti esclusi i bianconeri, che hanno avuto sanzioni pesantissime anche per gli ex membri della dirigenza: Fabio Paratici (30 mesi), Federico Cherubini (16 mesi), Andrea Agnelli (24 mesi) e Maurizio Arrivabene (24 mesi).

Nello specifico, ecco il dispositivo con cui la Corte Federale d'Appello ha comminato le pene sportive:

La Corte Federale d'Appello dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revoca la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d'appello e, per l'effetto, dispone quanto segue:

1 - Respinge i reclami incidentali.

2 - Accoglie in parte il reclamo della Procura Federale avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - sezione disciplinare del 22.04.2022 irrogando le seguenti sanzioni:

a) Fabio Paratici: inibizione temporanea di mesi 30 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

b) Federico Cherubini: inibizione temporanea di mesi 16 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

c) Andrea Agnelli: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

d) Pavel Nedved: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

e) Enrico Vellano: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

f) Paolo Garimberti: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

g) Assia Grazioli Venier: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

h) Maurizio Arrivabene: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

i) Caitlin Mary Hughes: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

l) Daniela Marilungo: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

m) Francesco Roncaglio: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

n) F.C. Juventus Spa: penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. 3 - Respinge per il resto il reclamo della Procura Federale.