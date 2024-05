JIMENEZ, Tifo Olympiacos. Si meriterebbe la vittoria

FirenzeViola.it

L'ex portiere dell'Olympiacos Roberto Jimenez è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Marca rispondendo ad una domanda sulla finale della sua ex squadra che stasera alle 21:00 scenderà in campo contro la Fiorentina per contendersi il trofeo della Conference League. Ecco le sue parole:

"Beh, innanzitutto, considero un successo assoluto la creazione di questo torneo. Dà l'opportunità a squadre che forse nei loro campionati non hanno accesso a giocare nelle competizioni europee, di arrivare così lontano nelle competizioni europee, dando loro la possibilità di competere a livello europeo e di raggiungere una finale, una finale europea. È il caso, ad esempio, dell'Olympiacos o della Fiorentina, che sono le due squadre che giocheranno la finale".

E poi:

"Bene, mi piacerebbe molto che vincesse l'Olympiacos. Alla fine c'è una parte di me che è lì ad Atene e mi piacerebbe molto che vincessero perché ci sono molte persone che lo meritano. Penso che il club lo meriti. Mi dispiacerebbe per la Fiorentina che per due finali consecutive non conquisti il titolo, ma il mio tifo sarebbe per una vittoria dell'Olympiakos".