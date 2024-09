JACOBELLI, Rocco rimarca risultati come fa imprenditore

FirenzeViola.it

L'ex direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, si è così espresso a News.Superscommesse.it sulla Fiorentina: "Commisso ha detto che ha speso mezzo miliardo per il club, questo è senz'altro positivo. Ha investito tanto per i giocatori e la costruzione del meraviglioso Viola Park, che rende la Fiorentina competitiva con le big europee. Stadio? Se avessero permesso a Commisso di farlo, le cose sarebbero stato ancora più positive. Si sarebbe evitato il problema di non avere uno stadio completo per due anni. Il patron viola fa bene a rimarcare i risultati raggiunti, come qualsiasi imprenditore farebbe".