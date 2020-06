JACOBELLI, Commisso ha voglia di agire. Stadio...

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato della Fiorentina e di Rocco Commisso. Ecco cosa ha detto: "Il presidente è un imprenditore di successo ed ha voglia di riportare i viola al vertice del calcio italiano. Ha chiesto tempi e costi certi, ma non è stato accontentato. In ogni caso adesso servono i fatti, non le parole. Il club può svoltare vista anche la figura di Barone che si sta battendo in Lega e in ogni sede rappresenti la città. Senza stadio di proprietà in Italia o in Europa non si può oggi competere ad alto livello: è una certezza. Un interlocutore come Commisso, con quella voglia di agire è importante e deve capirlo anche la politica fiorentina".