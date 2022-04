ITALIANO (SKY), Queste gare vanno chiuse prima

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così ai microfoni di Sky nel post partita: "Mi piace il fatto che oggi abbiamo calciato tanto. Questa volta meglio vedere il bicchiere mezzo vuoto. Queste partite devono essere chiuse prime, se commetti un mezzo errore rischi di essere castigato. Non siamo una squadra cinica, però oggi era importante vincere e lo abbiamo fatto".

Obiettivo Europa: "Ricerchiamo continuità di prestazioni e di rendimento. Quando vinci le partite poi è normale andare a vedere la classifica. Nelle prossime nove partite dobbiamo cercare di vincerne il più possibile. Ci godiamo intanto questa posizione di classifica".

Sull'assenza di Torreira a Napoli: "Lui lì nel mezzo è bravissimo a dettare i tempi, e anche sugli inserimenti gli ho lasciato grande libertà. Ci dispiace perché può capitare non averlo con noi nella prossima partita, ma per fortuna a centrocampo siamo tanti, c'è Amrabat che quando viene chiamato in causa risponde sempre presente".

Sui gol segnati e i gol presi: "Un dato dove siamo cresciuti è il fatto di subire qualche gol in meno. Abbiamo trovato più solidità, concediamo poco e riusciamo a tenere inviolata la porta. Da questo punto di vista sono contento, si vince anche in questo modo. Siccome però proponiamo tanto, dobbiamo cercare di essere più incisivi. Non volevamo far soffrire i nostri tifosi e la nostra proprietà come gli anni passati e posso dire che ci siamo riusciti".

Non avere pressioni può essere un vantaggio?

"L'unico vantaggio per chi non ha l'ossessione di arrivare in determinate posizioni in classifica è che nel caso in cui arrivino sconfitte le vivi meglio. Noi cerchiamo di farne il meno possibile e poi vedremo".