ITALIANO (SKY), Nico rende di più a destra. Europa...

Vincenzo Italiano si è mostrato entusiasta ai microfoni di Skysport. Ecco come il tecnico della Fiorentina ha commentato la vittoria di Bologna: "Siamo riusciti a sbloccarci lontano dal Franchi. Penso che tranne a Venezia nelle altre trasferte meritavamo molto di più ed eravamo reduci da una partita ad Empoli giocata bene. Abbiamo fatto delle rotazioni e hanno risposto tutti bene. Sono felice per Maleh, ha fatto una grande prestazione, è un ragazzo che si impegna sempre al massimo; contento anche per il rientro a pieno regime di Nico Gonzalez. Mi auguro che questa vittoria ci dia consapevolezza, autostima e ci serva per dare continuità. Adesso abbiamo un'altra partita in casa importante, vedremo se oggi è stato un caso o se stiamo crescendo. Europa? Manca ancora continuità e là davanti ci sono squadre davvero forti.Non mi aspettavo fossimo già a questo punto ora quando sono arrivato. Però già dal ritiro, quando ho conosciuto i ragazzi e ho visto la loro attenzione e disponibilità sono cresciute le speranze. L'andamento tenuto ci fa immenso piacere e dimostra il fatto che questa squadra doveva tirare fuori delle qualità che forse erano un po' nascoste.

Il primo gol preso? Dal momento che il Bologna esce dal dribbling lì dobbiamo scappare tutti indietro, anche Odriozola. Un piccolo errore ma per il resto sia lui che tutta la difesa si è comportata bene.Nico Gonzalez? Lui mi ha detto che gli piaceva giocare sul binario e sul piede forte, io penso che lui non può limitarsi a giocare a sinistra, infatti da destra può essere molto pericoloso. A destra può essere molto più pericoloso perché ha inserimento, tiro e colpo di testa. Secondo me in quella zona fa più male e si deve convincere di questo perché è un giocatore che deve fare più gol".