ITALIANO, Non era da 0-3, ci rialzeremo. L'Europa...

Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN dopo la sconfitta con la Lazio: "Grande merito va dato a loro ma non è stata una partita da 0-3 per quello che si è visto nel primo tempo e per l'equilibrio che c'era. Poi con il primo gol si è rotto quell'equilibrio e loro ci hanno punito. Potevamo fare molto meglio ma va dato merito alla Lazio, era una partita tosta, dura. Ma abbiamo le qualità per riprenderci ripartendo dal nostro primo tempo".

Cosa non le è piaciuto?

"Ci sono state situazioni in cui abbiamo rincorso tutto il campo, bisogna lavorare meglio sulle marcature preventive. Le rincorse sono un grande spreco, ma non mi sono piaciute le occasioni dei gol: la qualità bisogna averle anche in difesa. Le prime due erano occasioni leggibili. Ripeto: la prestazione mi è piaciuta, soprattutto quella del primo tempo".

Chi potrà sostituire Vlahovic?

"Sia gli esterni che Piatek e Cabral hanno la qualità e le doti per far gol in ogni istante della gara. Sono convinto che abbiamo perso il nostro finalizzatore ma il lavoro dietro resta. Dobbiamo solo far integrare il prima possibile i nostri attaccanti. Andremo a sviluppare bene e loro dovranno diventare i finalizzatori".

Come si esce dal clima di sconforto?

"Quando si scende in campo tutto viene dimenticato e si cerca sempre di dare il massimo. Dobbiamo cercare di fare questo, io ho parlato con il presidente e ci ha caricati. Andiamo avanti su questa strada, ma la sconfitta è nata da disattenzioni nostre, non da quello che è successo negli scorsi giorni".

L'Europa?

"Siamo ancora lì, in alto, meritatamente. Questa partita ci farà crescere e lavoreremo per restare più in alto possibile".