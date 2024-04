ITALIANO, Loro svegli dietro. Ci giochiamo tutto al ritorno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato al sito ufficiale viola nel post gara col Viktoria Plzen: "Sapevamo di affrontare una squadra che ha una buona difesa e che subisce pochi gol, non ti concede spazi, te lo devi creare te. Abbiamo avuto 2-3 occasioni, potevamo fare qualcosa di più però volevamo un risultato positivo ed è arrivato. Ora ci giochiamo tutto al ritorno a Firenze. Mi è piaciuto che non siamo stati disattenti e non gli abbiamo dato tanto campo. Davanti però chi deve saltare l'uomo deve fare meglio ed essere più efficace. In partite come queste da 180 minuti devi anche rischiare il minimo indispensabile. Cercheremo di trovare gli spazi giusti contro una squadra ermetica.

Sapevamo che loro cercano l'attaccante per qualche spizzata. Non glielo abbiamo permesso, bisognava solo fare qualcosa in più negli ultimi metri. Dietro sono svegli, non sono degli sprovveduti. Dobbiamo metterci più imprevidibilità e velocità. Archiviamo questa gara adesso, giochiamo ogni tre giorni. Appena arriviamo a Firenze testa al Genoa".