Italiano ha dato priorità al Bologna: può rinnovare ma il Milan rimane alla finestra

vedi letture

Vincenzo Italiano ha dato priorità al Bologna per il suo futuro. Dopo la vittoria della Coppa Italia il tecnico ex Fiorentina ha avviato la trattativa coi vertici del club rossoblù per rinnovare il suo contratto scadenza 2026 e in questo momento le possibilità che a stretto giro di posta si arrivi a un accordo sono molto alte. Anche se il Milan ha proprio nell'ex allenatore della Fiorentina la prima scelta per il dopo Sergio Conceicao. I ragionamenti sono ancora in corso, a inizio prossima settimana ci sarà un un nuovo incontro ufficiale tra le parti ma la strada è spianata per arrivare a un nuovo accordo.

Si ragiona sulla base di un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028, con incremento dell'attuale ingaggio.