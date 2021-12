ITALIANO, Giusto dare i meriti a DV9. Gli esterni...

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato prima della sfida contro la Salernitana ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: "La partita di Bologna mi auguro dia carica, entusiasmo, fiducia perché ci voleva un successo lontano dal Franchi. Può darci davvero tantissimo, vediamo oggi la risposta, abbiamo lavorato tutti bene. Vogliamo raccogliere il più possibile in queste 3 partite che mancano a Natale".

Come mai ha scelto Callejon e Gonzalez sugli esterni?

"Lì davanti tutti e 4 gli esterni stanno bene. La scelta è ricaduta perché oggi possiamo avere qualche superiorità sugli esterni e lavorare con il piede forte può darci una grossa mano. L'abbiamo preparata così, vedremo se gli altri a partita in corso potranno darci una mano".

Non si sta parlando troppo di Vlahovic togliendo meriti ad altri?

"Vlahovic è in questo momento il nostro terminale offensivo, anche se per me sono tutti e 3 fondamentali per andare in gol. Sta concretizzando tanto rispetto all'inizio, gli vanno dati i meriti ed è giusto così, ma è grazie a tutta la squadra se andiamo in gol con questa regolarità, soprattutto in casa. Mi auguro sia qualcosa di duraturo e di continuare anche oggi".