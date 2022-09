ITALIANO, Dobbiamo tutti dare di più. Nico ko

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della gara con il Bologna sui canali ufficiali. Ecco le sue parole: "Se dopo le belle prestazioni non riusciamo ad ottenere i tre punti vuol dire che tutti dobbiamo cercare di dare di più. Dobbiamo reagire. Stiamo mancando in fase realizzativa, non è una questione solo degli attaccanti ma di tutta la squadra perché nell'ultima gara anche difensore e centrocampisti si sono trovati nella condizione di fare gol percò è una questione di squadra. Continuando con queste prestazioni qui per forza deve cambiare, ne siamo consapevoli che dobbiamo dare di più in quella parte di campo. Dobbiamo continuare con questo livello di prestazioni che hanno messo in difficoltà la Juve e il Napoli e siamo stati poco poco qualitativi con il Riga perciò non dobbiamo abbatterci e perdere fiducia.

Come sta la squadra? Abbiamo tante partite ravvicinate, dobbiamo recuperare in fretta, ogni volta è una difficoltà e ci dobbiamo adeguare e adattare. Domani cercheremo di proporre l'undici più in forma cercando di dare continuità di prestazione e migliorare. Avremo fuori ancora Gonzalez e poi vediamo all'ultimo momento chi non sarà della partita ma credo siano tutti abili e arruolabili.

Ricordo della vittoria di Bologna? Fu una bellissima giornata, avevamo vinto lontano dal Franchi dopo un bel po' di trasferte quindi avevamo cercato e ottenuto poi siamo andati a festeggiare con i nostri tifosi. Sono le motivazioni che contano e in quella gara ne avevamo tante. Ne abbiamo in tutte le gare e domani dobbiamo reagire a qualche risultato negativo sapendo che ogni gara ha delle insidie e ogni avversario ha pregi e difetti e lavorare come sempre.

Cosa si aspetta dal Bologna? Sono situazioni particolari e momenti in cui all'inizio c'è tristezza per l'ex allenatore ma c'è anche una scossa emotiva con giocatori che vogliono farsi vedere dal nuovo allenatore e ottenere la prima vittoria in casa. Poi hanno giocatori come Arnautovic che se non stai concentrato può farti sempre gol perciò dobbiamo affrontare la partita con la massima attenzione. Perché oltre a lui ha giocatori di valore in serie A.

Mentalità data alla squadra e a Barak? Barak portato perché ha qualità tecniche e umane, si è calato nella nostra mentalità. Sa che avevamo bisogno di quelle caratteristiche e lo abbimo utilizzato sempre perché è arrivato ben allenato e non ha risentito. Sono contento che sia qui e di come si è posto con i ragazzi anche in questi impegni ravvicinati e sono convinto che possa dare di più dal punto di vista del gioco e realizzativo".