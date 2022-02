ITALIANO (DAZN), Jack ha sbagliato. Vlahovic...

Un Vincenzo Italiano evidentemente deluso ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con il Sassuolo: "C'è grande amarezza che porta via tutto ciò che di buono abbiamo fatto. In inferiorità eravamo riusciti a raddrizzarla, mi dispiace perché in quegli ultimi secondi potevamo fare di più, stare più attenti. La squadra stasera si è espressa come nell'ultimo periodo nonostante i cinque cambi, continuiamo a fare prestazioni. Ma sono molto dispiaciuto perché tenevamo a continuare la striscia positiva. Mi fa arrabbiare, con un pizzico di attenzione in più potevamo portare a casa punti".

L'espulsione di Bonaventura?

"Non so cosa si sia detto con l'arbitro ma non può fare questo errore con la sua esperienza e in quella situazione. Non è la prima volta che capita e sono arrabbiato perché continuiamo a finire le partite in inferiorità. Non va bene".

La prestazione di Ikoné?

"Rispetto a Cagliari ha fatto bene, ha lavorato bene e poteva anche fare gol. In allenamento fa giocate da giocatore vero, mi dispiace perché lui ha fatto una grande gara e Cabral era riuscito a fare gol. Non meritavamo di perdere. Ma Ikoné ha giocato bene, anche se deve essere determinante".

Come si fa pressing per due tempi?

"I ragazzi credono in quello che proponiamo. Quella del pressing è una situazione in cui in tanti hanno la forza per recuperare palla e non farla tenere all'avversario. È uno dei nostri princìpi e i ragazzi ci stanno dentro. Anche oggi però abbiamo avuto ripartenze in cui potevamo essere molto più efficaci".

La Coppa Italia con la Juve?

"La nostra preparazione alla partita non sarà diversa dalle altre. Anche se abbiamo perso da domani si pensa alla Juve, siamo in quattro semifinaliste e diventa importante arrivare preparati. Sinceramente devo smaltire la sconfitta perché fa malissimo, poi affronteremo una squadra fortissima con grandi campioni e con un ragazzo che fino a poco tempo fa era con noi. Diventerà un campione e farà parlare di sè, speriamo che non sia concreto ed efficace come è stato con l'Empoli".