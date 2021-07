ITALIANO, Conferenza dopo il match: "Soddisfatto"

Dopo la vittoria per 4-0 in amichevole contro la Virtus Verona, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa facendo anche un bilancio di quelle che sono state le due settimane di ritiro a Moena. "Il voto è altissimo per ciò che riguarda la partecipazione, la disponibilità di tutti: non me lo aspettavo ma sono felicissimo, ho trovato ragazzi stupendi. Siamo stati bene tranne qualche acquazzone che ha rovinato il campo. Qualche principio lo stiamo assimilando", ha detto.

