ITALIANO, Abbiamo reagito bene. Contenti del risultato

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-1 contro il Sivasspor. Queste le sue parole: "La serata è iniziata con un brivido e una gran giocata del loro terzino che sapevamo essere pericoloso, però i ragazzi hanno reagito bene restando calmi in uno stadio che trascinava i loro giocatori. Siamo contenti, non è mai facile vincere con un risultato del genere. I quarti erano un nostro obiettivo, siamo felici di averlo raggiunto".