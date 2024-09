ITALIA, Vittoria contro Israele: 2-1 firmato Frattesi-Kean

FirenzeViola.it

La Nazionale dà continuità al successo di venerdì scorso contro la Francia: al cospetto di un avversario decisamente più modesto, gli azzurri di Spalletti vincono e convincono, con qualche brivido corso solo nel finale. A sbloccare la gara contro Israele, giocata nel campo neutro di Budapest è l'asse nerazzurro Dimarco-Frattesi: cross dell'esterno sinistro, petto al volo del centrocampista e 1-0 al 38'.

Nella ripresa Moise Kean, schierato titolare da Spalletti, trova sottomisura la rete del 2-0, poi nel finale, in pieno recupero, Abu Fani accorcia i conti con un diagonale in mischia per il 2-1 finale. Altri tre punti per l'Italia, che comanda il proprio gruppo di Nations League davanti alla Francia a tre punti (vittoria per 2-0 sul Belgio stasera), proprio il Belgio, sempre a tre punti, e Israele a zero.