ITALIA U21, Nicolato: "Momento duro, pronte novità"

Paolo Nicolato ha parlato alla vigilia dell’impegno dell’Under 21: il ct degli azzurrini ha presentato la sfida contro l’Islanda, gara che si sarebbe dovuta giocare un mese fa ma che poi fu rinviata per l’obbligo di quarantena di alcuni membri del gruppo squadra italiano. L’Italia, prima nel gruppo 1 insieme all’Irlanda, è arrivata a Reykjavik, dove domani alle 14:15 (diretta su rai 2) disputerà una gara fondamentale per la qualificazione agli europei di categoria. Così il tecnico sull’impegno di domani e sul difficile momento dovuto alla piaga covid-19:

"Il girone è uno tra i più equilibrati, ci sono ancora quattro squadre che ambiscono alla qualificazione. Domani sarà una gara complicata, loro in casa hanno sempre vinto e in questi mesi insieme alla Svezia sono stati gli unici a non fermarsi mai. Domani ci saranno delle novità nella formazione e probabilmente giocheranno alcuni esordienti. Come tutti, stiamo vivendo un momento complicato: abbiamo giocatori che non sono arrivati, altri che sono in Nazionale maggiore e altri ancora che stanno svolgendo un lavoro differenziato. Momento difficile per tutti ma vogliamo essere comunque competitivi".

Tra i convocati di Nicolato anche due giocatori di proprietà della Fiorentina, il portiere Michele Cerofolini (in prestito alla Reggiana) e l'esterno Riccardo Sottil (questa stagione al Cagliari). A disposizione, in caso di problemi dell’ultima ora, rimane l’Under 20 di Bollini, già capace di sostituire i più grandi nella gara di ottobre contro l’Irlanda, vinta dagli azzurrini per 2-0 (reti di Sottil e Cutrone).