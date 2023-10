ITALIA U21, L'11 con la Norvegia: Kayode e Bianco in panca

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In una gara di qualificazione per i prossimi Campionati Europei di Categoria, l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata si appresta a ospitare i pari età della Norvegia. Nell'undici scelto dal ct azzurro restano in panchina i viola Kayode e Bianco. Queste le formazioni ufficiali:

: Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, N'Dour; Casadei, Baldanzi; Esposito. A disp.: Zacchi, Ambrosino, Oristanio, Calafiori, Fabbian, Guarino, Kayode, Bianco, Miretti. CT. Carmine Nunziata

NORVEGIA U21 (3-4-3): Sjoeng; Lovik, Opsahl, Hjelde; Zafeiris, Gulliksen, Arnstad, Moller Wolfe; Schjelderup, Hansen-Aaroen, Mugisha. A disp.: Tangvk, Hopland, Nordas, Roaldsoy, Holm, Riisnaes, Oppegard, Aasgaard, Karlsbakk CT. Jan Peder Jalland