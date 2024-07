ITALIA U19, Buona la prima. Venti minuti per Harder

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Inizia per il meglio il cammino all'Europeo di categoria per l'Italia Under 19 di Bernardo Corradi, che oggi pomeriggio a Belfast ha battuto in rimonta per 2-1 i campioni incarica della Norvegia. Per gli Azzurrini le reti, realizzate una per tempo, portano le firme dell'interista Di Maggio e del milanista Zeroli. Buoni anche i venti minuti finali concessi al viola Harder, entrato al 73' al posto di Lipani.