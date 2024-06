ITALIA, Sbarcati in Germania: calda accoglienza dei tifosi

Fonte: figc.it

>Gli Azzurri sono sbarcati in Germania: a bordo di un volo charter decollato alle 16.30 dall’aeroporto di Firenze, la Nazionale è atterrata intorno alle 18 a Dortmund per poi trasferirsi a Iserlohn, la città della Renania Settentrionale sede del Team Base Camp dell’Italia per EURO 2024. Già a Dortmund, gli Azzurri hanno ricevuto una calda accoglienza da un centinaio di tifosi italiani (con tanto di bandiere tricolori, con altri tifosi attaccati alle vetrate del terminal per immortalare il momento dello sbarco) e dai vertici delle istituzioni locali. Dopo un trasferimento in pullman di circa 30 minuti, la Nazionale ha poi raggiunto Iserlohn e l’Hotel VierJahreszeiten, dove ha ricevuto tutto l'amore di circa 300 italiani che vivono in Germania.