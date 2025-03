Italia, qualificazioni mondiali: Israele-Norvegia 2-4. Scandinavi a 6 punti nel girone

Se l'Italia ha giocato i quarti di finale di Nations League, in questa sosta per gli impegni delle nazionali le rappresentative non impegnate nella più recente competizione internazionale hanno invece iniziato il loro cammino verso i mondiali in programma nel 2026 in USA, Canada e Messico. Per quanto riguarda il girone di qualificazione dell'Italia, il gruppo I, oggi si sono giocate due sfide: Moldavia-Estonia, terminata 3-2 in favore dei baltici, e Israele-Norvegia. La formazione scandinava, avversaria maggiormente pericolosa per gli azzurri, ha battuto Israele 4-2 al Nagyerdei Stadion di Debrecen (luogo scelto vista la situazione di guerra che sta coinvolgendo il paese ebraico) andando così a punteggio pieno con 6 punti in due partite. Per la formazione allenata da Staale Solbakken hanno segnato Wolfe, Sorloth, attaccante dell'Atletico Madrid in estate seguito anche dalla Fiorentina, Ajer e Haaland. Di seguito la classifica completa del gruppo di qualificazione degli azzurri:

Classifica girone I

1. Norvegia 6 punti

2. Estonia 3

3. Israele 3

4. Italia 0**

5. Moldavia 0

**due partite in meno