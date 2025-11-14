Italia, Pagliuca: "La nazionale è cresciuta, spero che il peggio sia passato"

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Ho visto la squadra cresciuta, con più determinazione, ha recuperato anche qualche infortunato. Speriamo che il peggio sia passato. Come diceva Boskov 'Dopo pioggia, viene sole', e quindi mi auguro che riusciremo a fare un bel campionato del mondo". Così l'ex azzurro Gianluca Pagliuca, intervistato da Dribbling, in onda domani alle ore 18 su Rai Due. "Certo negli anni d'oro erano emersi giocatori fantastici, basti pensare al Mondiale che ho giocato e al ciclo '90-'98. C'erano tanti giocatori di classe e siamo stati tre volte vicini a vincere il Mondiale", ricorda il portiere. Guardando ai colleghi di oggi, secondo Pagliuca i più forti in circolazione siano Donnarumma, Martinez e Courtois. Caprile del Cagliari mi ha colpito, ha disputato ottime partite.

Bravi anche di Carnesecchi e Di Gregorio, ma i portieri degli anni '90 erano un'altra cosa". In merito alla corsa scudetto, a suo parere la principale candidata è l'Inter: "Temevo che dopo aver perso tutto in un mese l'anno scorso potesse avere una crisi di identità, invece Chivu è stato lodevole nell'entrare in punta di piedi e ridare nuovo vigore alla squadra". Quanto ai camponi in carica, Pagliuca dice che "il Napoli nell'ultima partita non mi è piaciuto, non ha mai tirato in porta, non sembrava una squadra di Conte. Con Antonio abbiamo giocato in Nazionale, è una persona perbene Dopo la partita ha voluto scuotere l'ambiente - ha aggiunto -. Sto alle parole di De Laurentiis secondo cui rimarrà. Credo che resterà fino alla fine della stagione sicuramente, poi si vedrà. In fondo, il Napoli è secondo in classifica". (ANSA).