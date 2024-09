ITALIA, Frattesi: "Abbiamo capito dove abbiamo sbagliato"

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - ''La delusione per come è andato l'Europeo è stata tanta, è stata una bella botta sia per noi che per i tifosi italiani, una macchia pesante. Ma ora abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato''. Lo ha dichiarato Davide Frattesi nel corso di un'esclusiva a Raisport a pochi giorni dalla prima partita stagionale dell'Italia, venerdì a Parigi contro la Francia, valida per la Nations League.''In Germania ci è mancato lo spirito che ha sempre contraddistinto la nostra Nazionale e ci ha permesso in alcune occasioni di superare avversari più forti - ha continuato il centrocampista dell'Inter che con 13 presenze è l'azzurro più impiegato da Luciano Spalletti - Questo spirito dovremo tirarlo fuori insieme al talento già venerdì contro una squadra che sappiamo esserci superiore. E' il momento di tirare fuori tutto, ci sarà da soffrire ma bisogna farlo e assumerci le nostre responsabilità in campo''. Tra i ritorni in Nazionale figura quello di Sandro Tonali dopo la squalifica di 10 mesi per il caso scommesse online.

''Sono contento che sia di nuovo qui con noi - ha commentato Frattesi - E' un grande giocatore, può darci una grossa mano''. Un accenno all'Inter: ''Con l'arrivo di Zielinski è aumentato nel mezzo la concorrenza? Bisogna lavorare sempre per migliorare e dare sempre di più. Avere più competitor aiuta e stimola''. (ANSA).