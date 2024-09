ITALIA, Cambiaso: "Dopo gli Europei tanta voglia di rivalsa"

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Definisce la vittoria contro la Francia, nella gara d'esordio in Nations League "un trionfo" Andrea Cambiaso che, ai microfoni della Rai, il giorno dopo la sfida del Parco dei Principi, parla del nuovo volto dell'Italia di Luciano Spalletti. "E' stata una bella partita, una bella prova e siamo molto contenti - dice l'esterno azzurro - Dopo quello che è successo all'Europeo eravamo distrutti e avevamo grande voglia di rivalsa. In questi quattro giorni c'è stato grande entusiasmo, abbiamo dimenticato quanto successo, visto che non possiamo tornare indietro e cancellare tutto, e abbiamo guardato avanti". Cambiaso sottolinea la reazione degli azzurri, sotto dopo una manciata di secondi: "Tutto questo si è visto in campo nonostante dopo appena 14'' sia arrivato il loro gol e ci fossimo trovati sotto al Parco dei Principi.

Abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista dell'orgoglio e dell'approccio in campo. Ci sentiamo tutti più liberi di giocare, non che prima non lo fossimo, con il ct che è sempre stato molto disponibile e ci ha lasciato liberi di esprimerci. Poi - aggiunge - il cambio di gioco deciso dal ct è stata l'arma vincente". (ANSA).