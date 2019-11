ITA-BOS, Le formazioni ufficiali: out Chiesa e Castro

Sono state diramate le scelte di Roberto Mancini per la sfida contro la Bosnia. Al posto di Verratti c'è Tonali e non Zaniolo, mentre per il resto formazione confermata con Florenzi che ha la meglio su Di Lorenzo, così come Belotti davanti per Immobile.

BOSNIA

Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Pjanic, Besic, Cimirot; Krunic, Visca, Dzeko.

ITALIA (4-3-3)

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Insigne.