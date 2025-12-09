Iraola risponde a Cassano quando lo consigliò a Pradè: "Sono sorpreso, lui ha ancora contatti"

L'attuale allenatore del Bournemouth Andoni Iraola era un nome che Antonio Cassano sponsorizzò a Daniele Pradè quando la Fiorentina cercava un allenatore dopo l'addio di Raffaele Palladino. Fu lui stesso a dirlo pubblicamente ad una puntata di Viva el Fútbol dicendo di aver mandato un messaggio all'allora ds viola in cui gli suggeriva di prendere Iraola. Pradè, sempre secondo quanto racconta Cassano, ci avrebbe parlato ma era complicato come affare.

A distanza di qualche mese è arrivata anche la risposta del diretto interessato, intervistato da Cronache di Spogliatoio, che ha reagito così ascoltando le parole di Cassano: "Mi hanno parlato di questo video ma non l'avevo visto. Sono davvero sorpreso, forse lui ha ancora contatti a Madrid qualcuno gli deve aver raccontato qualcosa. Sono davvero grato per le belle parole che ha speso per me, sento che mi valorizzano. Non vinto tanto, ma sono felice del mio percorso finora. Fa piacere quando un giocatore come Cassano parla così di te". Di seguito il video.