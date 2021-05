INZAGHI, La Champions l'abbiamo persa a Firenze

Intervenuto dopo la sconfitta contro la Roma a DAZN, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha citato anche la scorsa partita contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto nettamente meglio il primo tempo, non siamo stati bravi nelle due occasioni con Luis Alberto e Milinkovic. Purtroppo abbiamo preso gol al loro primo tiro in porta, loro sono stati chirurgici e meglio di noi all'andata. Due tiri in porta due gol non mi era mai successo. Riguardo la Champions l'abbiamo persa a Firenze, chiaramente dispiace perché la squadra non meritava di andare a riposo sotto di un gol. Nel primo tempo potevamo avere un po' di pazienza, il gol annullato a Muriqi forse c'è un braccio in fuorigioco. Poi abbiamo trovato un Fuzato super".