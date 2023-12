INZAGHI, A Firenze avevo dubbi. Sbagliammo il 1° tempo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, in conferenza stampa, oggi, è tornato anche a parlare della sconfitta della settimana scorsa contro la Fiorentina: "Non sono assolutamente preoccupato. Non guardo indietro, sono sereno e il bicchiere è mezzo pieno. La partita di Firenze non è stata soddisfacente e domani dimostreremo alla gente e alla società che è stato solo un incidente di percorso. Abbiamo conquistato 4 punti nelle ultime tre partite e con questa media ci possiamo salvare".

Ha lavorato sulla difesa dopo gli errori di domenica?

"Non parlerei di un solo reparto, è la fase difensiva che deve essere incisiva. Ho sei calciatori a disposizione, chi dà garanzie scende in campo. Il terzetto si sceglie in base all'atteggiamento avuto durante la settimana. Con me, ad esempio, Pirola ha sempre giocato. Quando sono arrivato ho provato a trasmettere fiducia, solo con la compattezza possiamo subire meno gol. Davanti la rete la possiamo trovare sempre, sono i numeri difensivi che vanno migliorati. Se ci soffermiamo su Firenze è logico essere preoccupati, se faccio un bilancio delle prime sei gare devo essere soddisfatto e i progressi sono sotto gli occhi di tutti. E' importante cambiare atteggiamento, secondo me dal mio arrivo abbiamo sbagliato soltanto il primo tempo dell'Artemio Franchi. Sono sicuro sia stato un incidente di percorso. Affronteremo un altro avversario fortissimo, ma con la partita perfetta possiamo portare a casa l'intera posta in palio. Sono arrivato da poco tempo, ma abbiamo portato a casa 4 punti nelle ultime 3 gare e sapete tutti che situazione ho trovato".

Che Bologna si aspetta?

"Noi dobbiamo puntare a diventare come loro. Col tempo, col lavoro, ma ci sono potenzialità per trasformare gli esempi degli altri in una nostra realtà. Abbiamo un pubblico straordinario, ricordo ancora il coro della curva sul 3-0 per la Fiorentina. Meritano qualcosa di speciale, la società non ci fa mai mancare niente. Il Bologna è forte, sarà una gara complicata e ha la stessa guida tecnica da tempo. Hanno qualcosa in più di noi, ma nel nostro stadio sarà dura anche per loro".

Il centrocampo pare soffra le squadre che palleggiano, domani ci saranno novità?

"Anche a Firenze avevo tanti dubbi e non è una mezza partita sbagliata che può portare alla bocciatura di tutti. Io devo dare continuità, non posso farmi trascinare dal singolo risultato. Qualcuno è giovane e ha bisogno di tempo. Valuterò domani, ho l'imbarazzo della scelta in tutti i reparti. A noi tocca fare punti, è importante battere il Bologna".