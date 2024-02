INTER, Chiude per Taremi: domani le visite mediche

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - L'Inter è pronta a chiudere il primo colpo a parametro zero per la stagione 2024/25. Domani infatti arriverà a Milano Mehdi Taremi per svolgere le visite mediche prima della firma definitiva con la società nerazzurra: l'attaccante iraniano tuttavia vestirà la maglia dell'Inter a partire dal prossimo 1 luglio, arrivando a parametro zero dopo aver concluso la stagione in corso al Porto. (ANSA).