INTER-ATALANTA, A San Siro rocambolesco 2-2

Rocambolesco pareggio per 2-2 tra Inter e Atalanta con i milanesi che dopo essere andati subito in vantaggio ha dovuto riacciuffare nel finale la squadra di Gasperini. Al 5' infatti Lautaro Martinez aveva messo in discesa la partita dell'Inter ma l'Atalanta alla mezzora ha messo a segno un 1-2 micidiale ribaltando il parziale nel giro di otto minuti, con Malinovsky e Toloi. Al 71' è Dzeko a metterci una pezza siglando il definitivo 2-2. Ma la partita poteva finire in maniera diversa visto che all'85 Dimarco sbaglia un rigore per l'Inter e all'88' viene annullato dal VAR un gol all'Atalanta realizzato da Piccoli.