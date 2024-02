INSIGNE, Mai pensato di lasciare Toronto. Dove vado?

FirenzeViola.it

Era stato accostato anche alla Fiorentina nello scorso gennaio, come ad altre squadre italiane. Alla fine, Lorenzo Insigne è rimasto a Toronto e oggi, l'ex Napoli ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della FIFA in cui tocca anche il suo passato recente: “Per ora il bilancio non è stato del tutto positivo. La mia avventura qui a Toronto è partita col piede giusto inizialmente, considerando le prime partite e l’impatto che ho avuto con un campionato differente. Poi, però, gli infortuni mi hanno costretto a saltare tante partite ed è stato frustrante perché avrei voluto fornire il mio apporto alla squadra. Ora sto bene, sto lavorando nel miglior modo possibile per arrivare pronto alla prossima stagione. Voglio dare molto a questa società, tutti si aspettano tanto da me e avere la fiducia di club, mister, compagni e l’intero staff mi aiuta tantissimo. Devo dare di più rispetto all’anno scorso, continuando a curarmi bene anche fuori dal campo, perché è fondamentale a questi livelli”.

Pensi che la tua carriera finirà a Toronto?

“Qui sto benissimo, dove vado?! Non ho mai pensato di andare via. Un anno e mezzo fa ho fatto questa scelta e sono contento. Mi dispiace non aver dato ancora il mio contributo al 100% alle persone che hanno creduto in me. Con la mia famiglia ci troviamo alla grande qui e fin quando mia moglie e i miei figli stanno bene sto bene anche io. Siamo felici, a Toronto ci hanno accolto davvero benissimo”.