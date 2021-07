INGHILTERRA, Southgate cavaliere se batte gli azzurri

Cresce l'attesa per la finale di Wembley di domenica sera tra Inghilterra e Italia: ad aumentare la trepidazione arriva l'indiscrezione riportata dal Daily Mail secondo cui, in caso di successo contro l'Italia e quindi di vittoria dell'Europeo il CT inglese Gareth Southgate sarà insignito della carica di cavaliere del Regno Unito, l'onoreficenza massima possibile per un trionfo che sarebbe il primo in campo europeo per la nazionale dei tre leoni.