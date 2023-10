INGHILTERRA-ITALIA, Vincono gli inglesi in rimonta 3-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A Wembley Luciano Spalletti incassa la sua prima sconfitta da commissario tecnico. Il gol di Gianluca Scamacca dopo un quarto d'ora non è bastato, il 3-1 di Harry Kane ha ristabilito le giuste distanze per quanto visto in campo. Doppietta per l'attaccante del Bayern Monaco, mentre il gol del momentaneo vantaggio inglese è stato siglato da Rashford. Per Bonaventura non c'è stato spazio. Il giocatore viola è rimasto 90 min in panchina.