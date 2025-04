Incredibile dalla Turchia: Inter su Immobile, via libera per l'operazione

vedi letture

Ciro Immobile e Simone Inzaghi di nuovo insieme? Una pazza idea di mercato che potrebbe realizzarsi. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik.com, il centravanti del Besiktas sta prendendo in considerazione la possibilità di lasciare la Super Lig al termine della stagione e ha dato mandato al suo agente di trovargli una squadra. Chi avrebbe manifestato dell'interesse per il classe '90 è l'Inter, che ha valutato positivamente questa opzione e ha dato il via libera per tornare in Italia.

In una recente intervista a Radio TV Serie A, ha parlato così di Simone Inzaghi: "L'aspetto che prevale del mister è il fatto che lui riesca a unire l'aspetto maniacale della tattica all'aspetto comportamentale di unione della squadra e per me è fondamentale creare un'alchimia tra i giocatori. Non dico che si debbano voler bene o debbano essere amici, ma passi tutta la stagione insieme ai tuoi compagni di squadra e se non c'è quell'alchimia, quella voglia di vincere insieme e di aiutarsi, è dura. E lui in questo è davvero davvero forte".