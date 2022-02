IMPALLOMENI, Italiano da blindare: lui è il futuro

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare della Fiorentina e delle possibilità che la squadra viola arrivi quarta in Serie A: "Se non si pone orizzonti va bene, ma se lo si pone come obiettivo può crollare. Deve cercare l'Europa ma non deve essere una ossessione. Italiano deve esser blindato. Chi lo prende, farà un grande affare. E' il futuro".